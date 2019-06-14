В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан министрами и руководителями госорганов

Сегодня в Клецком райисполкоме с белорусами встретится министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. 19 июня на вопросы граждан ответит председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько в Верхнедвинском райисполкоме. 20 июня в Слуцке прием председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.