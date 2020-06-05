В Беларуси прогульщиков на удаленке будет вычислять робот

Специальная программа поможет руководителям компаний проводить виртуальную перекличку специалистов, отправляя им предупреждающие уведомления. Сотрудников, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, онлайн-новинка беспокоить не будет - приложение учтет статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные. Программное решение будет работать в режиме онлайн и скоро станет доступно бесплатно всем желающим в интернет-пространстве.