В Беларуси проходит 2-й этап проверки боеготовности - это ответ на учения НАТО у наших границ

Запад продолжает стягивать сотни тонн оружия и техники к рубежам Беларуси, в высказываниях первых лиц открыто демонстрирует враждебность, прикрываясь маневрами. Так, 22 апреля страны НАТО прямо у наших границ начали учения "Защитник". По информации Пентагона, в них будут задействованы около 25 тысяч военнослужащих из 27 стран союзников и партнеров альянса. Нам предлагают терпеть. Это за гранью.

В таких условиях Беларусь обязана реагировать. Военная обстановка постоянно в фокусе внимания главы государства и Вооруженных сил. В стране проходит уже 2-й этап проверки боеготовности. Как говорят сами военные, это наш ответ на учения НАТО у белорусских границ. Подробности у Юрия Шевчука.

Решительные маневры

Учения НАТО в Европе "Защитник" разворачиваются в том числе у наших рубежей. Ожидается, что маневры вновь побьют количественные рекорды. По сообщениям из Пентагона, задействовано около 25 тысяч военнослужащих из 27 стран, тогда как в прошлом году в таких учениях приняли участие менее 9 тысяч человек из всего 11 государств. Но, конечно, фокус европейских и американских СМИ будет смещен на нашу проверку боевой готовности. А 25 тысяч НАТО - "это просто демонстрация единства демократических ценностей". Кстати, параллельно альянс проведет еще несколько учений, а пик активности планируется на конец мая. Сегодня в результате такой агрессивной военной риторики коллективного Запада Беларусь обязана адекватно реагировать на вызовы и угрозы.

"Спасибо вам, ребята, за отличную службу. То, что вы делаете, - ежедневная победа над нашим врагом, беспринципным и безжалостным. Но мы сильнее. Потому что за нами правда. Как и в Великую Отечественную, мы защищаем свой дом, своих детей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как уже не раз говорилось, мы делаем все исключительно для того, чтобы обеспечить оборону и безопасность своей страны. После начала второго этапа проверки боеготовности подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил совершили марш протяженностью более 300 километров в назначенные районы. При этом ракетчики и артиллеристы находились под воздушным присмотром наших беспилотников. Они проводили разведку маршрутов выдвижения и авиационное прикрытие на протяжении всего маршрута.

Но, пожалуй, главной особенностью этого этапа комплексной проверки стала апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения. Так, на территории районов Гродненской области впервые были сформированы отряды народного ополчения на базе двух сельсоветов. На них легли задачи по обеспечению общественного порядка. А накануне народные ополченцы, если так можно выразиться, прошли боевое крещение. В рамках проверки боеготовности они были задействованы в обеспечении безопасности движения войсковых колонн, маршруты которых проходили через их районы.





Народное ополчение - это те граждане, которые не призываются по мобилизации. Многие из них уже пенсионного возраста, кто-то работает, кто-то находится дома, но они все мотивированы на одно - обеспечить поддержание правопорядка на своих улицах, на улицах своего населенного пункта. Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области

А уже в ближайшее время в рамках проверки боеготовности ракетчики и артиллеристы проведут свои учения. "Полонезы" и "Точки-У" будут в тандеме выполнять поставленные задачи.

Использование смешанных подразделений в настоящее время является очень эффективным, поскольку позволяет значительно расширить спектр задач, выполняемых ракетными войсками. Дмитрий Савицкий, начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси

Увеличение количества нарушений государственной границы и провокаций со стороны западных соседей, а также от южной соседки Украины в очередной раз подчеркивает важность поддержания в постоянной готовности соединений и воинских частей. В случае необходимости они смогут выполнить поставленные задачи для обеспечения военной безопасности страны, защиты мирного неба и спокойствия нашего населения.