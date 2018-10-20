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В Беларуси проходит акция "Чистый лес"
Более 35 тысяч волонтеров по всей стране убирают мусор в лесном фонде и вдоль придорожных полос, а также очищают прибережные зоны, благоустраивают дендропарки и мемориалы. Сотрудники Комитета государственного контроля Беларуси также провели субботник в рамках акции.
Выбор Хатыни в качестве главной площадки специалистами госконтроля сделан неслучайно. В прилегающем к мемориалу лесном массиве они наводили порядок. Году малой родины и предстоящим празднованиям 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков свой сегодняшний визит в Хатынь посвятили и более полусотни сотрудников Комитета государственного контроля Беларуси. Представители центрального аппарата комитета, гражданской части и департамента финансовых расследований во главе с председателем структуры Леонидом Анфимовым прошли по знаковым местам мемориального комплекса и возложили цветы к Вечному огню.
К экомарафону сегодня присоединились также руководители органов госуправления. Так, коллектив Администрации Президента Беларуси сегодня утром высаживал японские ивы у заказника "Лебяжий". Глава Администрации Наталья Кочанова вместе со своим первым заместителем Максимом Рыженковым лично подготовили лунку для первого саженца и высадили дерево. Теперь вдоль проспекта Победителей появилась новая аллея из 20 японских шаровидных ив и 800 кустарников. К слову, акция "Чистый лес" проводится ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Главная цель акции - воспитание бережного отношения к главному природному ресурсу страны. Леса в Беларуси занимают почти 40 процентов территории.
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