В Беларуси проходит акция "Чистый лес"

Более 35 тысяч волонтеров по всей стране убирают мусор в лесном фонде и вдоль придорожных полос, а также очищают прибережные зоны, благоустраивают дендропарки и мемориалы. Сотрудники Комитета государственного контроля Беларуси также провели субботник в рамках акции.

Выбор Хатыни в качестве главной площадки специалистами госконтроля сделан неслучайно. В прилегающем к мемориалу лесном массиве они наводили порядок. Году малой родины и предстоящим празднованиям 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков свой сегодняшний визит в Хатынь посвятили и более полусотни сотрудников Комитета государственного контроля Беларуси. Представители центрального аппарата комитета, гражданской части и департамента финансовых расследований во главе с председателем структуры Леонидом Анфимовым прошли по знаковым местам мемориального комплекса и возложили цветы к Вечному огню.