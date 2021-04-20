Привести в порядок берега рек и озер. В Беларуси проходит акция "Чистый водоем". Ежегодно она объединяет свыше 5 тысяч человек, чтобы вместе сберечь природные объекты. Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделениях

