В Беларуси проходит акция "За безопасность - вместе!"

Сотрудники МЧС напоминают, как избежать экстренных ситуаций. В отопительный сезон, когда риск возникновения возгораний возрастает, спасатели, в первую очередь, проверяют состояние печей и электроборудования, а также исправность пожарной сигнализации. Посещают, прежде всего, пожилых людей и многодетные семьи. С начала года только в Минской области произошло 1222 пожара. В них погибли 87 человек.



