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В Беларуси проходит большое общественное обсуждение законодательства по вопросам предпринимательской деятельности. Получается ли диалог?
В Беларуси идет большое общественное обсуждение новых правил для бизнеса. Изменения касаются ИП, которым предложено масштабировать свой бизнес, а именно переходить в юридические лица. Кто сможет остаться в разряде индивидуальных предпринимателей - перечень ровно неделю назад опубликовало правительство. На сегодня поступило уже около 300 отзывов, часть обращений непосредственно в Министерство экономики. Высказаться может каждый, все конструктивные предложения будут услышаны и обработаны. О диалоге бизнеса и власти - репортаж Антона Малюты.
Как будут работать белорусские предприниматели - над этим вопросом работал еще предыдущий созыв депутатов. Изменения действительно назрели, нужны четкие и честные правила. И ни в коем случае не душить частную инициативу, а создать условия для тех, кто трудится на благо страны. Поэтому было важно услышать всех.
Проводилось множество диалоговых площадок, круглых столов и был привлечен широкий круг общественности, в том числе и представители бизнес-среды. Именно это позволило закрепить в законе новый подход ведения бизнеса. По сути говоря, комфортные условия, которые необходимы для успешного бизнеса. Потому что мы понимаем, что успешный бизнес - это успешное государство. А наше государство радеет за каждого человека, в том числе и за бизнес- сообщество. Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе, который и дальше готов развиваться. А это рабочие места, увеличение доходов, поступления в бюджет.
Без делового сообщества работу белорусской экономики представить сложно. Частный сектор решает ряд важных задач вплоть до строительства домов и производства импортозамещающей продукции. Но если брать небольшой бизнес, то это, как правило, про наш с вами комфорт, будь то магазин возле дома или служба доставки. Всего же в стране 252 тыс.и ИП и 116 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства.
По итогам прошлого года выручка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 253 млрд рублей, что составило 44,5 % республиканского объема выручки. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики составило 25,2 %.
Конечно, основной эффект дают именно организации, поэтому и важно масштабировать бизнес. Кто сможет остаться в качестве ИП, решается в эти дни в процессе большого общественного обсуждения. Опубликованный перечень - это еще далеко не финальная версия. Возможность высказаться предоставлена.
Большая часть предложений на сегодняшний день действительно нашла отражение в перечнях. Предложения бизнеса и органов-регуляторов в части формирования перечней и видов экономической деятельности, на которых построен сам перечень, совпадают. Та часть вопросов, которая не нашла отражения в перечнях, будет отработана на уровне Министерства экономики, предоставлена органам-регуляторам для формирования аргументированного ответа и также будет через соответствующие ресурсы на правовом портале, на сайте Министерства экономики подготовлена.
Хотя в Минэкономики признаются, что ожидали еще больше откликов. А пока работают с теми предложениями, что уже есть. Традиционная площадка - общественно-консультативный совет. Складывается ли диалог бизнес и власти, мы спросили напрямую у представителя делового сообщества.
Было много дискуссий. Для нашей ассоциации крайне важно было сохранить форму собственности "индивидуальный предприниматель" для объектов общественного питания, для торговли и оставить возможность доставки товаров общественного питания и товаров торговли до потребителя. В принципе все наши предложения учтены. Что касается льгот, которые будут предоставляться, конечно же, нам очень интересно, рассчитываем, что многими из них мы сможем воспользоваться.
Да, бизнесу готовы подставить финансовое плечо. Изменения в законодательство предусматривают новые виды преференций. И уж точно не ведут к повышению налоговой нагрузки. Все для того, чтобы было легко начать и взрастить свое дело.
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