В Беларуси проходит большое общественное обсуждение законодательства по вопросам предпринимательской деятельности. Получается ли диалог?

В Беларуси идет большое общественное обсуждение новых правил для бизнеса. Изменения касаются ИП, которым предложено масштабировать свой бизнес, а именно переходить в юридические лица. Кто сможет остаться в разряде индивидуальных предпринимателей - перечень ровно неделю назад опубликовало правительство. На сегодня поступило уже около 300 отзывов, часть обращений непосредственно в Министерство экономики. Высказаться может каждый, все конструктивные предложения будут услышаны и обработаны. О диалоге бизнеса и власти - репортаж Антона Малюты.

Как будут работать белорусские предприниматели - над этим вопросом работал еще предыдущий созыв депутатов. Изменения действительно назрели, нужны четкие и честные правила. И ни в коем случае не душить частную инициативу, а создать условия для тех, кто трудится на благо страны. Поэтому было важно услышать всех.





Проводилось множество диалоговых площадок, круглых столов и был привлечен широкий круг общественности, в том числе и представители бизнес-среды. Именно это позволило закрепить в законе новый подход ведения бизнеса. По сути говоря, комфортные условия, которые необходимы для успешного бизнеса. Потому что мы понимаем, что успешный бизнес - это успешное государство. А наше государство радеет за каждого человека, в том числе и за бизнес- сообщество. Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе, который и дальше готов развиваться. А это рабочие места, увеличение доходов, поступления в бюджет. Денис Карась, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Без делового сообщества работу белорусской экономики представить сложно. Частный сектор решает ряд важных задач вплоть до строительства домов и производства импортозамещающей продукции. Но если брать небольшой бизнес, то это, как правило, про наш с вами комфорт, будь то магазин возле дома или служба доставки. Всего же в стране 252 тыс.и ИП и 116 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства.

По итогам прошлого года выручка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 253 млрд рублей, что составило 44,5 % республиканского объема выручки. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики составило 25,2 %. Алексей Стецкий, заместитель начальника главного управления Белстата

Конечно, основной эффект дают именно организации, поэтому и важно масштабировать бизнес. Кто сможет остаться в качестве ИП, решается в эти дни в процессе большого общественного обсуждения. Опубликованный перечень - это еще далеко не финальная версия. Возможность высказаться предоставлена.

Большая часть предложений на сегодняшний день действительно нашла отражение в перечнях. Предложения бизнеса и органов-регуляторов в части формирования перечней и видов экономической деятельности, на которых построен сам перечень, совпадают. Та часть вопросов, которая не нашла отражения в перечнях, будет отработана на уровне Министерства экономики, предоставлена органам-регуляторам для формирования аргументированного ответа и также будет через соответствующие ресурсы на правовом портале, на сайте Министерства экономики подготовлена. Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси

Хотя в Минэкономики признаются, что ожидали еще больше откликов. А пока работают с теми предложениями, что уже есть. Традиционная площадка - общественно-консультативный совет. Складывается ли диалог бизнес и власти, мы спросили напрямую у представителя делового сообщества.





Было много дискуссий. Для нашей ассоциации крайне важно было сохранить форму собственности "индивидуальный предприниматель" для объектов общественного питания, для торговли и оставить возможность доставки товаров общественного питания и товаров торговли до потребителя. В принципе все наши предложения учтены. Что касается льгот, которые будут предоставляться, конечно же, нам очень интересно, рассчитываем, что многими из них мы сможем воспользоваться. Евгений Васильев, представитель ассоциации рестораторов