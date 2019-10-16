В Беларуси проходит четвертый раунд оценочной миссии Группы государств по борьбе с коррупцией

Делегация экспертов оценивает уровень национальной антикоррупционной политики и вырабатывает рекомендации по устранению недостатков. Тематическое направление - прозрачность законодательства и предотвращение проявления коррупции в среде парламентариев, судейского корпуса и работников прокуратуры. Итоги работы лягут в основу отчета, который распространяется на 49 стран, входящих в систему ГРЕКО.



В это же время в Минске вырабатывают подходы к устранению необоснованного посредничества. Главная задача - сделать систему закупок прозрачной, открытой и свободной для добросовестных предпринимателей. Проблему обсудят специалисты Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры, представители правительства и Администрации Президента, руководители министерств и ведомств. Серые схемы, как правило, построены на взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, и, как выяснили контролеры, присутствуют практически во всех сферах хозяйственной деятельности.



