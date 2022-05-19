В Беларуси проходит формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов

В Беларуси продолжается проверка подразделений территориальных войск. Сейчас проходит формирование тервойск Кобринского и Лидского районов. С военнообязанными проходят занятия, в ходе которых они вспомнят навыки владения оружием. Также пройдут мероприятия боевого слаживания, после чего личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.