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В Беларуси проходит формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов

В Беларуси продолжается проверка подразделений территориальных войск. Сейчас проходит формирование тервойск Кобринского и Лидского районов. С военнообязанными проходят занятия, в ходе которых они вспомнят навыки владения оружием. Также пройдут мероприятия боевого слаживания, после чего личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.

Формирование территориальных войск Кобринского района началось несколько дней назад. Всего будут сформированы два подразделения: штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Общая численность - чуть более 200 человек.

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