Когда молчать нельзя. В Беларуси проходит масштабная акция "Дом без насилия". Это совместный проект правоохранителей, министерств здравоохранения, образования, а также труда и соцзащиты.

Кампания нацелена на то, чтобы предупредить факты домашнего насилия. Особый акцент делается на семьи, в которых уже имели место такие факты. С агрессорами (т. е. теми, кто уже применял насилие к своим близким) проводят беседы, на контроле и состоящие на учете у врача - психиатра-нарколога. Запланированы выездные судебные заседания, выступления в трудовых коллективах, учреждениях образования.

Мы всегда говорим, что нужно обратиться в органы внутренних дел, если необходима помощь, совершается домашнее насилие. Любой конфликт за секунду может дойти до рукоприкладства. Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома