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В Беларуси проходит масштабная акция "Дом без насилия"
Когда молчать нельзя. В Беларуси проходит масштабная акция "Дом без насилия". Это совместный проект правоохранителей, министерств здравоохранения, образования, а также труда и соцзащиты.
Кампания нацелена на то, чтобы предупредить факты домашнего насилия. Особый акцент делается на семьи, в которых уже имели место такие факты. С агрессорами (т. е. теми, кто уже применял насилие к своим близким) проводят беседы, на контроле и состоящие на учете у врача - психиатра-нарколога. Запланированы выездные судебные заседания, выступления в трудовых коллективах, учреждениях образования.
Мы всегда говорим, что нужно обратиться в органы внутренних дел, если необходима помощь, совершается домашнее насилие. Любой конфликт за секунду может дойти до рукоприкладства.
Правоохранители отмечают, что часто жертвы не обращаются за помощью сами, боятся агрессора или зависят от него, например, материально. В таких случаях за помощью в милицию могут обратиться родственники, друзья или даже соседи, если о фактах насилия им известно.
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