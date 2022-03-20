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В Беларуси проходит масштабная модернизация уголовного законодательства
Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе. Сегодня все заинтересованные ведомства трудятся над тем, чтобы все национальное правосудие работало на должном уровне и по качеству, и по оперативности, в связи с чем было поручение Президента подготовить ряд законопроектов. На сегодня есть такой проект документа касательно уголовных дел, где некоторые подходы меняются кардинально. Так, можно будет оспорить решение Верховного суда, появится снова институт кассации. То есть механизмов оспорить то, с чем не согласны, становится больше. Для рассмотрения ряда жалоб могут привлечь даже представителей общественности. Это предложение стало полной неожиданностью. Но ситуацию разъяснил в студии "Панорамы" первый зампредседателя Верховного суда. Валерий Калинкович обозначил, что институт народных заседателей уже давно в судебной практике.
Законотворчество - это уж точно не про "навсегда". Поправки отвечают запросам времени. К реформированию уголовного процесса в Беларуси подходят основательно, шаг за шагом выверяя позиции. В том числе учась на своих ошибках, изучая мировой опыт. Например, 14 декабря глава государства подписал Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси. Отныне эти призывы будут наказываться лишением свободы. Заметим, что реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил.
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