В Беларуси проходит масштабная проверка учебных заведений

Безопасность прежде всего и там, где она особенно актуальна, - в среде детей, за которых отвечают взрослые. После ряда небезызвестных случаев у наших соседей Президент поручил проверить все учебные заведения на соответствие госстандартам. А это работа систем отопления, вентиляции, водообеспечения, соблюдение санитарно-гигиенических норм. И, что особенно важно, проведение ремонтных и строительных работ. Как говорится, легче предупредить, чем потом каяться и плакать.



Андрей Ястребов сегодня отправился с одной из таких проверок.Лицей Белорусско-Российского университета считается, пожалуй, самым маленьким в стране. Всего около 200 учащихся. Но их достижениям позавидовал бы любой вуз. За год 57 побед в предметных олимпиадах, чья география от США до Казахстана. Физика-математика, химия-биология. Выпускники работают даже в "Майкрософт".



Нынешние учащиеся в составе юношеских сборных Беларуси, например, по футболу, а Антон Касьянов в этом году стал чемпионом Европы по триатлону. И каждый из них на вес золота. Поэтому и такое пристальное внимание к условиям, в которых растят таланты. Сейчас в лицее масштабная замена окон. Неудивительно, что под контролем каждый шаг строителей и качество работ.



