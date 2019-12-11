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В Беларуси проходит масштабная проверка учебных заведений

Безопасность прежде всего и там, где она особенно актуальна, - в среде детей, за которых отвечают взрослые. После ряда небезызвестных случаев у наших соседей Президент поручил проверить все учебные заведения на соответствие госстандартам. А это работа систем отопления, вентиляции, водообеспечения, соблюдение санитарно-гигиенических норм. И, что особенно важно, проведение ремонтных и строительных работ. Как говорится, легче предупредить, чем потом каяться и плакать.

Андрей Ястребов сегодня отправился с одной из таких проверок.Лицей Белорусско-Российского университета считается, пожалуй, самым маленьким в стране. Всего около 200 учащихся. Но их достижениям позавидовал бы любой вуз. За год 57 побед в предметных олимпиадах, чья география от США до Казахстана. Физика-математика, химия-биология. Выпускники работают даже в "Майкрософт".

Нынешние учащиеся в составе юношеских сборных Беларуси, например, по футболу, а Антон Касьянов в этом году стал чемпионом Европы по триатлону. И каждый из них на вес золота. Поэтому и такое пристальное внимание к условиям, в которых растят таланты. Сейчас в лицее масштабная замена окон. Неудивительно, что под контролем каждый шаг строителей и качество работ.

По всей стране работают межведомственные группы

Специальные межведомственные группы работают в эти дни по всей стране. Пожарные, милиция, коммунальщики - в составе с десяток специалистов. Ни одна трещина не должна уйти от взора. Ведь на кону безопасность детей. Училище олимпийского резерва - именно здесь ежегодно готовят до 300 молодых специалистов для сборных Беларуси. Греко-римская борьба, тяжелая атлетика, бокс - по 22 видам спорта. Вход здесь только по электронным пропускам. Уже плюс. Спускаемся туда, куда доступ всегда ограничен посторонним, в теплоузел.

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Специалисты проверяют техническую документацию

А еще полная проверка всей технической документации и техники безопасности что на тренировках со штангой, что на ринге. Ведь и без того травмоопасный вид спорта. Испытывать судьбу здесь не собираются. Вовремя заметить проблему, а главное решить ее, пожалуй, главная идея таких межведомственных проверок. Объем, конечно, немалый, ведь только в Ленинском районе Могилева свыше 80 школ и детских садов. Но с проверкой обещают прийти ко всем.


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Будет составлена программа модернизации учебных заведений

Уже через неделю регионы получат общую картину проблем, которые затем лягут в районные и областные программы по модернизации учебных заведений.

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