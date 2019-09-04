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В Беларуси проходит Неделя безопасности
Неделя безопасности проходит в Беларуси. По всей стране проводятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации. Отработка эвакуации из зданий. В связи с началом нового учебного года особое внимание - детям. Обучающая площадка развернулась накануне и в Могилевской детской областной больнице. Аниматоры провели интеллектуальные игры, рассказали школьникам о правилах поведения на кухне. Например, как безопасно приготовить завтрак или разогреть обед.
Организовали Неделю безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, также ОСВОД и Федерация профсоюзов.
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