В Беларуси проходит Неделя безопасности

Неделя безопасности проходит в Беларуси. По всей стране проводятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации. Отработка эвакуации из зданий. В связи с началом нового учебного года особое внимание - детям. Обучающая площадка развернулась накануне и в Могилевской детской областной больнице. Аниматоры провели интеллектуальные игры, рассказали школьникам о правилах поведения на кухне. Например, как безопасно приготовить завтрак или разогреть обед.



Организовали Неделю безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, также ОСВОД и Федерация профсоюзов.