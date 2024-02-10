В Беларуси проходит период предвыборной агитации. Расскажем, кто они - народные избранники и какие проблемы готовы решать на местах

Беларусь на пороге важной общественно-политической кампании. 25 февраля впервые в истории суверенной страны мы будем одновременно избирать депутатов в Палату представителей Национального собрания и местные советы. От выбора каждого будет зависеть динамичное развитие страны, решение проблем на местах, жизнь людей в больших и малых населенных пунктах. Как построена работа депутата в округе и почему эта фигура - важное связующее звено между избирателем и органами власти? Подробности рассказала Наталья Игнатенко.

Буда-Кошелевский район

Жительницы Буда-Кошелева Татьяна Четырко и Ирина Приходько рассказывают, что добираться на работу стало проще. Вместо разбитой гравийной дороги сейчас ровный асфальт. А раньше - одни сплошные проблемы.

"Дорога на работу была настоящим испытанием, потому что практически дороги не было. Были сплошные ухабы, ямы. В непогоду это лужи, грязь. Жалко было автомобиль", - говорит Татьяна Четырко.

И таких житейских повседневных вопросов, за разрешением которых идут к депутату Сергею Лозко, много. Большинство - в плоскости его служебной деятельности. Попутно депутат поясняет нормы законодательства, вникает в нюансы. Например, Владимир Князев пришел на прием, чтобы высказать коллективную просьбу разрешить проблему с освещением.

Важно, чтобы депутат умел слышать людей. Мы доверяем, мы идем к нему за советом, потому что он умеет помочь людям. Он знает, куда обратиться. Вопросы решаются в пользу людей. Татьяна Сивуха, жительница г. Буда-Кошелева

Нынешний созыв третий для депутата по Кировскому избирательному округу №2 города Буда-Кошелева Сергея Лозко. Интересы своих избирателей он знает хорошо. Часто бывает, что времени на реализацию идей нужно больше. Но результат того стоит.

Раньше возле святого источника был неухоженный и заброшенный участок. Однако к кринице всегда съезжались люди. Сейчас это благоустроенная площадка, где верующие могут отдохнуть и утолить духовную жажду.

На святой криничке есть павильон, где источник, место отдыха, купель и также есть часовня. Здесь можно и отдохнуть, и помолиться, и покупаться - все, что душе угодно. Александр Адарченко, житель д. Селец Буда-Кошелевского района

К благоустройству территории вблизи деревни Селец приложили руку не только сами верующие. С деревянными постройками и молодыми насаждениями помог лесхоз. Его директор Сергей Лозко дал слово и сдержал.

Малозначительных обращений не бывает, они все важны для граждан. Поставьте себя на место человека, и вы поймете, как ему сложно без дров, без теплой воды. И вы мгновенно будете решать тот вопрос. Решать как для себя - это основной посыл. Сергей Лозко, депутат Буда-Кошелевского районного совета депутатов