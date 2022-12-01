В Беларуси проходит первый этап отборочного тура на вокальные конкурсы в рамках "Славянского базара - 2023"

Для меня самое главное, чтобы артист был интересен. Много хорошо поющих детей, есть красивые, хорошие песни. Бывает, выходит исполнитель на сцену, а на него смотреть скучно, нет в нем изюминки. "Славянский базар" все-таки подразумевает яркую индивидуальность. Чтобы там как-то о себе заявить, нужно не просто быть технически хорошим исполнителем, нужно быть яркой личностью творческой.

Анатолий Шевцов, заведующий музыкальной частью Гомельского государственного театра кукол, композитор-аранжировщик