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В Беларуси проходит первый этап отборочного тура на вокальные конкурсы в рамках "Славянского базара - 2023"
Современная эстрада с национальным колоритом. В Беларуси проходит первый этап отборочного тура на вокальные конкурсы в рамках "Славянского базара - 2023". Сегодня на сцене гомельского ГЦК свои таланты демонстрировали дети. Возраст - от 8 до 14 лет, все из областного центра. Требования к конкурсантам серьезные: концертный опыт, успехи на международных и республиканских фестивалях. Участники представили по две песни - одну на выбор и на белорусском языке.
Для меня самое главное, чтобы артист был интересен. Много хорошо поющих детей, есть красивые, хорошие песни. Бывает, выходит исполнитель на сцену, а на него смотреть скучно, нет в нем изюминки. "Славянский базар" все-таки подразумевает яркую индивидуальность. Чтобы там как-то о себе заявить, нужно не просто быть технически хорошим исполнителем, нужно быть яркой личностью творческой.
Уже на следующей неделе за право участвовать в детском конкурсе "Витебск-2023" поборются участники со всех уголков области. Во второй отборочный тур пройдут до пяти вокалистов от каждого региона и столицы.
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