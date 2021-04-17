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В Беларуси проходит республиканский субботник

Добрая весенняя традиция. Сегодня в нашей стране проходит республиканский субботник.

Основное внимание - благоустройству и приведению в надлежащее состояние территорий населенных пунктов, памятников и мемориальных комплексов. Коллективы и руководители ведомств и компаний выйдут, чтобы помочь навести порядок в столице и в регионах. К слову, половину заработанных в день субботника денег планируется направить на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID. Остальные50 % будут в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.

Также сегодня работа городского транспорта организуется по особому графику. Дополнительные рейсы будут по многим автобусным и трамвайным маршрутам.

Cубботник проведут с соблюдением противоэпидемических мер

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