В Беларуси проходит республиканский субботник

Основное внимание - благоустройству и приведению в надлежащее состояние территорий населенных пунктов, памятников и мемориальных комплексов. Коллективы и руководители ведомств и компаний выйдут, чтобы помочь навести порядок в столице и в регионах. К слову, половину заработанных в день субботника денег планируется направить на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID. Остальные50 % будут в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.