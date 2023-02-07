ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси проходит тренировка госорганов по вопросам обеспечения национальной безопасности

Оценить созданную в Беларуси систему национальной безопасности и проверить готовность к любым ситуациям. С сегодняшнего дня по поручению Президента проходит тренировка государственных органов. В эти дни будут отработаны алгоритмы действий различных ведомств в разных условиях - от чрезвычайной ситуации до контртеррористической операции. Среди участников руководство и должностные лица Администрации Президента, Совета Министров, секретариата Совбеза, министерств и ведомств.

Горячая война начинается с информационной войны, и мы получаем так называемую гибридную войну, поэтому работа на территориях, работа в коллективах, идеологической вертикали - она, конечно же, будет предопределяющей в развитии ситуации. Поэтому, не дожидаясь серьезных военных действий или предпосылок к этим действиям, нам необходимо работу проводить с населением.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси
У нас небольшое компактное государство. И если, скажем так, в сфере военной организации государства все четко разложено по полочкам и понятно, хочется убедиться, что и с государственными органами у нас такая же картина. Каждый знает свой маневр в той или иной ситуации, как будет действовать то или иное министерство в кратчайшие сроки, какие мероприятия будут отработаны, какие меры будут приниматься. И если обстановка будет нагнетаться, какое-то министерство будет буксовать или будет не в состоянии выполнить те или иные задачи, мы должны быть уверены, что другое министерство, ведомство эти задачи решит за счет своего ресурса, сил и средств.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Кроме повышения готовности, тренировка призвана оценить уже выстроенную систему реагирования и при необходимости внести в нее коррективы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все