В Беларуси проходит тренировка госорганов по вопросам обеспечения национальной безопасности

У нас небольшое компактное государство. И если, скажем так, в сфере военной организации государства все четко разложено по полочкам и понятно, хочется убедиться, что и с государственными органами у нас такая же картина. Каждый знает свой маневр в той или иной ситуации, как будет действовать то или иное министерство в кратчайшие сроки, какие мероприятия будут отработаны, какие меры будут приниматься. И если обстановка будет нагнетаться, какое-то министерство будет буксовать или будет не в состоянии выполнить те или иные задачи, мы должны быть уверены, что другое министерство, ведомство эти задачи решит за счет своего ресурса, сил и средств.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

