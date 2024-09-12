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В Беларуси проходит турнир по стрельбе среди групп ОМОН

Битва за звание первых из лучших - в Беларуси продолжается IV Открытый турнир по тактической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН.

12 сентября пройдет четвертый день состязаний, накануне участники проходили два испытания: штурм опорного пункта и освобождение заложников в автобусе. Среди захваченных людей бойцам необходимо было отыскать террористов и ликвидировать их.

А накануне ночью команды прошли испытание "оборона опорного пункта", которое осложнялось кромешной темнотой и неизвестностью тактики противника.

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