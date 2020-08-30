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В Беларуси проходят митинги, участники которых хотят перемен. Какая у них мотивация?

На этой неделе в нашей стране проходили и альтернативные митинги. Уже не такие многочисленные в будни, но они были, и не замечать их просто неправильно. Их действующие лица хотят перемен и скандируют разные лозунги. Мария Петрашко разбиралась в мотивации участников подобных акций (видео).

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