В Беларуси проходят учения по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом

"Маршрут" для потенциальных пациентов отрабатывают в больницах, поликлиниках, в аэропорту и на границе. Например, сегодня тренировки прошли в 6-й клинике столицы. По легенде, туда самостоятельно обратилась девушка с ОРВИ, которая недавно приехала из Китая. Специально для журналистов медики продемонстрировали весь комплекс мер. Ситуацию смоделировали вплоть до мелочей: костюмы, записи в журнале и даже телефонные разговоры. На учениях побывала и наш корреспондент Юлия Гризунт.





Учения по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом

Это учебная тревога! Девушка обратилась в 6-ую клинику с симптомами респираторной вирусной инфекции. Пациентка два дня назад вернулась из Китая. А значит ОРВИ может быть предпосылкой к коронавирусу. К счастью, сегодня пациентка подставная, тем не менее медики работают строго по инструкции. Кроме того, вовсе не понарошку соблюдены все меры безопасности врачей.

Ольга Лосевич, заведующая приемным отделением терапевтического корпуса 6-й городской клинической больницы:

"Для оказания медпомощи такой пациентке я надеваю однократного использования халат, бахилы, перчатки, капюшон, очки и респиратор. Это респиратор с клапаном, степень защиты Н-95".

После приезда скорой медики в защитных костюмах помещают пациентку в переносной бокс и увозят в инфекционную больницу. Там сделают лабораторные анализы на коронавирус, результаты которых будут готовы примерно через 6 часов. До этого времени пациент находится в боксе.

Такие учения в течение двух недель проходили в разных больницах и поликлиниках по всей стране. Систему продолжат отрабатывать и дальше. В том числе в аэропорту и на границе.

Учения по борьбе с коронавирусом провели в Бресте

Так, в Бресте врачи и пограничники накануне провели учения в пункте пропуска. По легенде, брестчанка летела из Китая до Варшавы. На польско-белорусской границе почувствовала себя плохо. Тепловизор показал, что у девушки высокая температура. Пациентку также поместили в специальный биобокс и отвезли в местную инфекционку.

Александр Харс, врач 2-го инфекционного отделения Брестской областной больницы:

"Самое главное - это эпиданамнез, где человек был предыдущие две недели. Максимальный срок инкубационного периода. Был ли в странах, в которых выявлены заболевания или подтверждены лабораторно случаи коронавируса, а также был ли в крупных транспортных узлах - аэропорту, вокзалах, контактировал ли с людьми, которые могли быть с признаками респираторных инфекций".







В Беларуси проверены пробы более 500 человек, коронавирус не выявлен