В Беларуси проходят выпускные вечера, аттестаты об окончании школы получили около 50 тысяч ребят

Один из самых торжественных и волнительных вечеров для тех, кто навсегда покидает школьные стены. Выпускные вечера сегодня объединили по стране более 50 тысяч 11-классников. И они главные герои вечера. Вручение аттестата, прощание со школьными товарищами и учителями. И они также сегодня не скрывают своих эмоций. Юлия Рубцова продолжит.

Между школьными экзаменами и предстоящим ЦТ, поступлением в вуз выпускные вечера как глоток свежего воздуха, который, несомненно, запомнится на всю жизнь и не только встречей рассвета всем классом, но и теми волнительными моментами, которые связаны не только с нарядами.

В школах проходят выпускные вечера

Хотя и к нарядам в этот день внимания немало. Платья и костюмы подбирали целый год, а к ним и обязательный аксессуар, который гордо примерил каждый - лента выпускника. В классе Никиты щепетильно подошли даже к ее цвету, остановились на золотом. Неслучайно - 11 А 24-й гимназии Минска в этом году с солидным урожаем в 8 золотых медалей.

Поставил цель и шел к ней, рассказывает Никита. Собранный в школе багаж пригодится будущему геологу. Планирует поступать в БГУ на географический. Даже не верится, что завтра взрослая жизнь, без школьных обязательств. Ностальгия и теплые воспоминания - это то, чем пропитан сегодняшний день.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/97a/v0i4px0w9dwuy23j22qtfru4tc7q0aw8.jpg

Площадкой для торжеств сегодня стали под 3 тысячи учреждений образования по всей стране. У каждого своя фишка вечера. В 12-й гимназии Минска, например, выпускников встречали с красной дорожкой, фотобоксами и тысячей воздушных шаров. В этом году здесь более 90 выпускников, в том числе 17 золотых медалистов. Торжественной площадкой для вручения аттестатов стал медуниверситет. Символично, ведь химико-биологический профиль для гимназии - ключевой. Именно здесь в 1989 году открыли первый так называемый медицинский класс. С тех пор профессиональный путь оттуда начали сотни врачей. Крепкую базу там дают и по другим направлениям: физико-математическое, лингвистическое.

Особым настроением встретили торжественный вечер и в 13-й столичной гимназии. В этом году здесь ...... выпускников: парней и девушек, одетых в шикарные платья и строгие костюмы, которые отправляются в новую жизнь навстречу учебе в вузах и успехам в разных профессиях. А сегодня они прощаются с любимой гимназией, преподавателями и школьными друзьями.

Праздник для выпускников в Бресте

В Бресте же для шествия главных героев дня перекрыли целую улицу. В этом году в области под 6 тысяч выпускников, чуть больше 2 тысяч тех, кто окончили 11 классов. В этом году настроения добавляет и отмена ковидных ограничений, что действовали годом ранее. В целом для Брестчины год получился богатым на ценные награды. Отличники учебы - зачастую они же победители олимпиад и престижных конкурсов.

Выпуск в Минском суворовском военном училище

Алые погоны, вальс и звон монет. Сегодня Минское суворовское училище в 66-й раз провожает своих выпускников. В этом году заведение окончили 69 ребят, 7 из них с золотой медалью. Курсанты Суворовского училища - победители международных олимпиад, республиканских спартакиад и фестиваля инновационных научных идей. Последнее построение в качестве суворовца для многих - начало в военной карьере. Большинство выпускников планирует поступать на военные специальности.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/f20/j4xlf6x3vwdd75id1ook1oven1zjsuz6.jpg

Конечно, есть нотки грусти, потому что жалко расставаться со стенами училища, с ребятами, с которыми ты прожил 5 лет, офицерами, учителями, которые давали тебе знания. Но с другой стороны, я рад, что отправляюсь во взрослую жизнь. И я готов продолжить свою военную профессию. Анатолий Дрозд, выпускник Минского суворовского военного училища

Выпускной - яркий финал школьной жизни