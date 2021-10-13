В Беларуси прорабатывается введение ответственности за нарушение требований санитарных правил

В Беларуси продолжается работа по профилактике распространения COVID-19. За сутки плюс 2 060 пациентов с коронавирусом, выписаны 1 737 человек. За нарушение требований санитарных правил физлица будут привлекаться к административной ответственности. Данный механизм сейчас прорабатывается. Это касается и соблюдения обязательного масочного режима. Мониторить торговые объекты, общепит и общественный транспорт будут сотрудники санэпидемслужбы и милиции. Что будет с нарушителями и в каком случае наказание может ужесточиться? Подробности - прямо сейчас.

С началом активного роста заболеваний ковид-инфекцией в стране сложно представить свое появление в общественном месте без маски. Казалось бы, все уже давно привыкли к этому важному атрибуту повседневной жизни. Но даже с введением обязательного масочного режима для всех жителей Беларуси, а постановление Минздрава вступило в силу с 9 октября, встречаются те, кто рискнул правилами пренебречь. Стоит выйти хотя бы в один из торговых центров. О необходимости ношения масок в общественных местах напоминают работники столичной санэпидемслужбы и сотрудники милиции во время совместного рейда.





Подобные мероприятия в торговых объектах, местах общепита и пассажирском транспорте проводятся ежедневно. Но сейчас из-за роста количества заболеваний COVID-19 работа переводится в усиленный режим: проверять соблюдение санитарных требований, по словам специалистов, будут с утра до вечера, в том числе, в выходные дни.

В ходе рейдов санэпидемслужба постоянно контролировала соблюдение масочного режима водителями. Такие нарушения выявлялись еженедельно, не только у водителей маршрутом Минска, но и пригорода. К административной ответственности привлекались руководители - в основном это частные организации, перевозчики. Хочется отметить, что в последнее время штрафные санкции дали положительный эффект, когда водители транспорта стали соблюдать масочный режим. Следующий этап - обеспечить масочный режим пассажирам. Светлана Ермак, главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии

Нарушения противоэпидемических правил в объектах торговли и общепита

Только за прошлую неделю работники Минского городского центра гигиены эпидемиологии проверили порядка 150 объектов торговли и общепита на соблюдение антиковидных мер. Руководителям половины из них пришлось отвечать за выявленные нарушения по закону.

Среди выявленных нарушений - это нарушения по отсутствию масок, нарушение дезинфекции помещений, контактных поверхностей, непроведение термометрии работников перед началом рабочей смены. По фактам выявленных нарушений составляли протоколы в отношении ответственных должностных лиц субъектов хозяйствования. Составлено 26 протоколов, выдано 32 рекомендации по устранению нарушений, 16 объектов приостанавливали деятельность объектов общественного питания и торговли. Анна Новикова, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии

В Беларуси прорабатывается введение ответственности за нарушение требований санитарных правил

Уже вскоре за нарушение масочного режима отвечать перед законом могут и физлица. Этот вопрос прорабатывают специалисты на республиканском уровне.

На первый раз людей, замеченных в общественных местах без масок, пока лишь предупреждают и напоминают о соблюдении санитарных правил. Однако при повторном нарушении, как рассказали в столичной санэпидемслужбе, ответственность в скором времени может ужесточиться - вплоть до административной - а это штраф до 30 базовых величин. Однако пока наказывать нарушителей рублем не намерены. Специалисты все же призывают граждан к сознательности.

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