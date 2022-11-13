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В Беларуси прошел чемпионат по колке дров среди журналистов и блогеров. Как соревновались те, кто рубит не только словом?
Общение Президента Беларуси с журналистами на свежем воздухе прошло в рамках одного очень интересного мероприятия, у которого пока нет аналогов в мире. В стране прошел чемпионат по колке дров среди работников СМИ и блогеров.
Идея соревнований зародилась еще в сентябре, после видео, где Президент колет дрова и предлагает помочь соседям. Флешмоб белорусы подхватили, и за несколько дней ролик набрал миллионы просмотров, а соцсети заполонили посты, где наши люди тоже рубили дрова.
7 ноября помимо самого чемпионата была и полевая кухня, и мастер-классы от профессионалов леса, выступали белорусские артисты. Под впечатлением остались все.
К тому же спортивную эстафету поддержал и сам Президент.
Подробности у Дарьи Рачко.
Они позже расскажут на страницах газет и в эфирах новостей, как это было. Но в тот день они сами и инфоповод, и фактура.
Я привык обычно работать в таких ситуациях. Я очень стал переживать, что сейчас не попаду, и будет не очень, я старался бить очень сильно и попасть по трещине.Александр Алешко хоть и работает с Первым практически каждый день, все равно в такие моменты теряешься. Оператор президентского пула - 15 лет в профессии. Все детство в деревне - помогал бабушке, поэтому и как рубить дрова знает.
Привычное "за" кадром меняется на "в", и такая неформальная обстановка разряжает. Да и за делом говорится легче.
22 команды: блогеры, телевизионщики, радийщики, печатники, военкоры, продюсеры. Все, кто имеет отношение к прессе и, так или иначе, соревнуются за аудиторию, показали себя в другой гонке. Да, колоть дрова получается далеко не у всех, но желание и тренировки (а их перед чемпионатом было три), не прошли даром.
Первый старт дал жару - соревновались мужчины. Задача на время расколоть пять колод без сучков. За ходом следит Президент.
Следующими приступили девушки. И кто сказал, что колоть дрова - не женское дело? Да, топоры и колоды поменьше, и да, если нужно, помощь рядом.
Такая вот отеческая поддержка, когда тебе дрова подает сам Президент и говорит: "Не волнуйся, все будет хорошо!". У меня вот до сих, как рассказываю, мурашки по коже.И видео на память, и первая полоса в газете - Анастасия Целюк запомнит на всю жизнь. Спецкор "СБ. Беларусь сегодня" родом из Иванова.
Когда многие боялись писать про то же сельское хозяйство, для моих многих коллег это было страшно, поехать в хозяйство, побегать по полям, по фермам, мне это было очень интересно. И тогда родился мой проект "Журналист меняет профессию". И это было интересно читателям, потому что я показывала обратную сторону профессии.Анна Чиж-Литаш, военный журналист, телеведущая телеканала "ВоенТВ":
Ни разу не брала топор даже в руки, хотя росла у бабушки все лето, всю жизнь, и дача есть, но как-то не доводилось, мужчины берегли, папа берег.Общий результат на соревнованиях 3 минуты 26 секунд - у Анны Чиж-Литаш третье место. Военкор - подполковник - родилась в семье военных, а потому и закалка армейская.
На самом деле удалось сделать хорошо. Такой своего рода подарок журналистам - свежий воздух, многие приехали с детьми, можно было и потанцевать.
Конечно, старались как можно меньше говорить о работе и о том, что происходит в мире - все-таки приехали прежде всего отдохнуть. Но информационная повестка держит в тонусе. Да и Президент последнее время чаще общается с журналистами. Получился "Клуб редакторов" на выезде. Сменили студию 600 на свежий воздух и в роли ведущего первое лицо страны. Темы, как всегда, на злобу дня. Политическая трансформация в Беларуси, происходящее вокруг нас, поведение западных политиков и работа в инфополе.
Самое главное, чтобы у нас никогда не повторилось, что было в 20-м году. Сейчас на переднем крае вы, потому что главное - информационное противостояние. Поэтому вы сейчас, прямо скажу, воюете. Ну не ахти как воюете, потому что войны нет горячей. Вы на переднем крае, и я вместе с вами. Ошибемся, это будут наши шаги к эскалации на территории Беларуси. Поэтому не надо никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит, задели
Пока общались, на стартах считали победителей. Первой в общекомандном зачете стала "Минская правда". Второе место у блогеров Полесья. Третье - информационное агентство "Ваяр". В индивидуальных дисциплинах - дополнительные призы. Всем без исключения соревновавшимся - бомберы от бренда "Лепшы".
И сразу после чемпионата - дрова на благое дело. По итогам соревнований в общей сложности журналисты нарубили 9 кубов. "Минская правда" направила этот ресурс на благотворительность. Приехали в деревню Гаище Минского района в гости к 86-летней бабушке. Людмила Бурачевская живет одна - сын уехал в Прибалтику, по хозяйству помогает племянник.
Мы обзвонили все ближайшие сельсоветы, и таким образом вышли на Людмилу Степановну. Чемпионат дал толчок для развития нашей журналистики, мы почувствовали, что вместе мы сила!Журналисты вызов приняли! Это было интересно, зрелищно, в моментах - страшно - все-таки не хотелось подвести команду. Но ведь в единстве сила, и прошедший чемпионат это показал и доказал: когда надо, расколем любого и любое.
Фото:БелТА
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