В Беларуси прошел чемпионат по колке дров среди журналистов и блогеров. Как соревновались те, кто рубит не только словом?

Общение Президента Беларуси с журналистами на свежем воздухе прошло в рамках одного очень интересного мероприятия, у которого пока нет аналогов в мире. В стране прошел чемпионат по колке дров среди работников СМИ и блогеров.

Идея соревнований зародилась еще в сентябре, после видео, где Президент колет дрова и предлагает помочь соседям. Флешмоб белорусы подхватили, и за несколько дней ролик набрал миллионы просмотров, а соцсети заполонили посты, где наши люди тоже рубили дрова.

7 ноября помимо самого чемпионата была и полевая кухня, и мастер-классы от профессионалов леса, выступали белорусские артисты. Под впечатлением остались все.

К тому же спортивную эстафету поддержал и сам Президент.

Подробности у Дарьи Рачко.

Они позже расскажут на страницах газет и в эфирах новостей, как это было. Но в тот день они сами и инфоповод, и фактура.

Я привык обычно работать в таких ситуациях. Я очень стал переживать, что сейчас не попаду, и будет не очень, я старался бить очень сильно и попасть по трещине. Александр Алешко хоть и работает с Первым практически каждый день, все равно в такие моменты теряешься. Оператор президентского пула - 15 лет в профессии. Все детство в деревне - помогал бабушке, поэтому и как рубить дрова знает. Александр Алешко, завотделом телеоператоров АТН Белтелерадиокомпании

Привычное "за" кадром меняется на "в", и такая неформальная обстановка разряжает. Да и за делом говорится легче.

22 команды: блогеры, телевизионщики, радийщики, печатники, военкоры, продюсеры. Все, кто имеет отношение к прессе и, так или иначе, соревнуются за аудиторию, показали себя в другой гонке. Да, колоть дрова получается далеко не у всех, но желание и тренировки (а их перед чемпионатом было три), не прошли даром.

Первый старт дал жару - соревновались мужчины. Задача на время расколоть пять колод без сучков. За ходом следит Президент.

Следующими приступили девушки. И кто сказал, что колоть дрова - не женское дело? Да, топоры и колоды поменьше, и да, если нужно, помощь рядом.

Такая вот отеческая поддержка, когда тебе дрова подает сам Президент и говорит: "Не волнуйся, все будет хорошо!". У меня вот до сих, как рассказываю, мурашки по коже. И видео на память, и первая полоса в газете - Анастасия Целюк запомнит на всю жизнь. Спецкор "СБ. Беларусь сегодня" родом из Иванова. Анастасия Целюк, специальный корреспондент отдела политинформации издательского дома "СБ. Беларусь сегодня"





Когда многие боялись писать про то же сельское хозяйство, для моих многих коллег это было страшно, поехать в хозяйство, побегать по полям, по фермам, мне это было очень интересно. И тогда родился мой проект "Журналист меняет профессию". И это было интересно читателям, потому что я показывала обратную сторону профессии. Анна Чиж-Литаш, военный журналист, телеведущая телеканала "ВоенТВ": Анастасия Целюк, специальный корреспондент отдела политинформации издательского дома "СБ. Беларусь сегодня"

Ни разу не брала топор даже в руки, хотя росла у бабушки все лето, всю жизнь, и дача есть, но как-то не доводилось, мужчины берегли, папа берег. Общий результат на соревнованиях 3 минуты 26 секунд - у Анны Чиж-Литаш третье место. Военкор - подполковник - родилась в семье военных, а потому и закалка армейская. Анастасия Целюк, специальный корреспондент отдела политинформации издательского дома "СБ. Беларусь сегодня"

На самом деле удалось сделать хорошо. Такой своего рода подарок журналистам - свежий воздух, многие приехали с детьми, можно было и потанцевать.

Конечно, старались как можно меньше говорить о работе и о том, что происходит в мире - все-таки приехали прежде всего отдохнуть. Но информационная повестка держит в тонусе. Да и Президент последнее время чаще общается с журналистами. Получился "Клуб редакторов" на выезде. Сменили студию 600 на свежий воздух и в роли ведущего первое лицо страны. Темы, как всегда, на злобу дня. Политическая трансформация в Беларуси, происходящее вокруг нас, поведение западных политиков и работа в инфополе.

Самое главное, чтобы у нас никогда не повторилось, что было в 20-м году. Сейчас на переднем крае вы, потому что главное - информационное противостояние. Поэтому вы сейчас, прямо скажу, воюете. Ну не ахти как воюете, потому что войны нет горячей. Вы на переднем крае, и я вместе с вами. Ошибемся, это будут наши шаги к эскалации на территории Беларуси. Поэтому не надо никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит, задели Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Пока общались, на стартах считали победителей. Первой в общекомандном зачете стала "Минская правда". Второе место у блогеров Полесья. Третье - информационное агентство "Ваяр". В индивидуальных дисциплинах - дополнительные призы. Всем без исключения соревновавшимся - бомберы от бренда "Лепшы".

И сразу после чемпионата - дрова на благое дело. По итогам соревнований в общей сложности журналисты нарубили 9 кубов. "Минская правда" направила этот ресурс на благотворительность. Приехали в деревню Гаище Минского района в гости к 86-летней бабушке. Людмила Бурачевская живет одна - сын уехал в Прибалтику, по хозяйству помогает племянник.

Мы обзвонили все ближайшие сельсоветы, и таким образом вышли на Людмилу Степановну. Чемпионат дал толчок для развития нашей журналистики, мы почувствовали, что вместе мы сила! Журналисты вызов приняли! Это было интересно, зрелищно, в моментах - страшно - все-таки не хотелось подвести команду. Но ведь в единстве сила, и прошедший чемпионат это показал и доказал: когда надо, расколем любого и любое. Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства "Минская правда"