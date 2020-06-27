В Беларуси прошел первый этап ЦТ по русскому языку

Накануне прошел первый день сдачи ЦТ по русскому языку. Не явились на тестирование 3.6 % абитуриентов. Удалены за нарушения 3 человека, все за мобильный телефон. По медицинским показаниям 2 человека не прошли - по одному в Минске и Могилевской области. В этом году ЦТ по русскому языку проходит в два этапа. Сегодня второй день сдачи. А уже в понедельник абитуриенты смогут сдать ЦТ по обществоведению.