В Беларуси прошел региональный семинар по линии ОБСЕ

На форуме специалисты обменялись опытом в области деактивации легкого и стрелкового оружия. Участие в семинаре приняли представители Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, сотрудники Европола, Интерпола и других международных организаций. Всего более 30 человек из 12 стран - участниц ОБСЕ.



Также в рамках семинара делегаты посетили 25 арсенал в Колосово, где легкое и стрелковое оружие переделывают в макеты.