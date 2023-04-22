В Беларуси прошел республиканский субботник. Президент страны трудился в мемориальном комплексе "Хатынь"

Хорошая апрельская традиция - всей страной выходить на субботник. Благая миссия - навести порядок после зимы и благоустроить свою землю – всегда объединяет миллионы белорусов.

В разных уголках республики сегодня взялись за рабочий инструмент, чтобы ударно провести этот день. На субботнике по обычаю трудился и наш Президент. Глава государства с командой снова был в Хатыни. Знаковое для всех нас место и безмолвное свидетельство непростой судьбы белорусского народа. Александр Лукашенко личным примером и участием в республиканском субботнике подтверждает - это нужное для страны дело. Все заработанное пойдет на молодежь и память. Средства планируют направить на реконструкцию мемориального комплекса в Гомельской области и создание центра патриотического воспитания подрастающего поколения. Наталья Бреус о том, как прошел этот день.

Пронзительная тишина накрывает с первых шагов по хатынской земле. Здесь каждому гостю щемит душу. Место страшной трагедии и скорби, место нашей памяти.

80 лет назад каратели сожгли дотла белорусскую деревню. 149 человек (старики и дети) лишились права жить, жить на своей земле. Более 9 тысяч деревень и поселков в нашей стране повторили печальную судьбу Хатыни. Геноцид, которому и по сей день нет прощения и оправдания. "Печные" обелиски на месте 26 сожженных домов стремятся в небо, но врезаются прямо в сердце.

Святыня национальной памяти и безмолвное свидетельство непростой судьбы белорусского народа. И через 8 десятилетий Хатынь трогает душу. Наш Президент у монумента Непокоренному человеку обязательно с живыми цветами.

80-летие годовщины трагедии в Хатыни

Не забывать о трагических страницах нашей истории - помнить, чтобы жить и не покоряться. Как это важно, не устает напоминать Александр Лукашенко. Не только словом, но и делом. Поэтому Президент снова едет в Хатынь.

Еще в прошлом году с подачи лидера здесь развернули большие реставрационные работы, восстановили старинную деревенскую церквушку, построили новый музей. Александр Лукашенко сказал, как чувствовал - нужно сделать так, чтобы сердце рвало, как только нога ступает на эту землю. Передать всю боль тех ужасающих событий и времени удалось.





Месяц назад, в годовщину трагедии, Президент призвал всех бывать чаще в Хатыни.

"Мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг", - подчеркнул Президент Беларуси.

Память и долг ведут нас в Хатынь вновь и вновь. И хоть скорбная дата - годовщина трагедии - уже позади, это не повод остановить благоустройство мемориального комплекса.





"Каждый год нужно что-то делать. Каждый год изюминку привносить, - сказал Президент, осматривая территорию.- Вдохнулась в мемориал новая жизнь. И это целиком ваша заслуга". По словам директора Хатыни, за месяц мемориальный комплекс посетили более 10 тыс. человек. "Брестская крепость" и Хатынь - места международные, известные. Поэтому их, конечно, надо поддерживать на самом высоком уровне.

Президент на субботнике трудился в мемориальном комплексе "Хатынь"





Силой хотят наполнить каждый клочок этой многострадальной земли. И поэтому тоже здесь второй год подряд высаживают молодые деревца. Технология нехитрая, но хочется, чтобы каждое точно прижилось и пошло в рост. Небольшой инструктаж и за дело.

Александр Лукашенко вместе с младшим сыном бережно и тщательно поддерживает каждый саженец. С Президентом трудится большая команда. Те, кто и в будни, и в праздники работает рядом. В помощниках и журналисты, спортсмены, лесники, парламентарии, губернатор.

Вклад молодежи в благоустройство Хатыни

Сегодня в Хатыни много молодежи. Ребята из БРСМ тут же откликнулись на инициативу лидера навести порядок в мемориальном комплексе. Обновить, озеленить или подсыпать грунт – им любая задача по плечу.

Алина Лазакович,студентка БГПУ имени М. Танка: В Хатыни я уже третий раз. Это святое место для нашей страны, которое никогда не должно быть забыто. Мы как будущее нашей страны помним и чтим тех людей, которые здесь погибли.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: Символично, что в Год мира и созидания молодое поколение чтит историческую память. Сегодня, в очередной раз приехав поклониться в Хатынь, навести порядок, происходит своеобразная передача традиций. Традиций наведения порядка не только в родном месте, месте, где ты родился, месте, где ты работаешь, но и в знаковых для всей страны исторических местах.





Журналисты помогали высаживать дубовую рощу в Хатыни

Президентский пул тоже приложил свою руку. Каждый день, следуя за Первым по пятам, и здесь не отставали. Микрофоны и камеры в сторону - в руках лопаты и грабли. Работать готовы на всех фронтах.

Чтобы молодые дубы окрепли, нужно как следует утрамбовать почву и, конечно, напитать корни влагой. Президент поддерживал бригады как мог. Ведь это только кажется, что все просто. Но лайфхаков хватает. Полезный совет от Первого придется кстати.

Не в бровь, а в глаз бьют наши журналисты. Меткое слово порой ведь сильнее пули. Отстаивать приходится истину и пресекать на корню всякие попытки переписать историю. Кому бы и как это не кололо глаза, но рубить правду-матку будут и впредь.

Несколько часов ударной работы на свежем воздухе и в Хатыни появилась небольшая дубовая роща. Количество деревьев символичное - ровно 80 (по одному за каждый год, минувший после трагедии). Если трудимся сообща, все получается.