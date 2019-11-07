В Беларуси прошли выборы в Совет Республики

Сегодня в Беларуси стартовал основной этап избирательной кампании. По всей стране прошли выборы в Совет Республики. Верхняя палата белорусского парламента - своего рода законотворческий фильтр на пути законопроектов, ведь законодательные акты, которые принимают депутаты Палаты представителей, затем обсуждаются сенаторами, и только потом попадают на подпись Главе государства. Напомним, главный законодательный орган страны - Национальное собрание - состоит из двух палат (как и во многих странах, это распространенная практика): Палаты представителей, куда всеобщим голосованием избираются 110 депутатов (их выбирать мы будем 17 ноября), и Совета Республики, куда входят 64 сенатора - по 8 от каждой области и города Минска. Они избираются тайным голосованием на заседаниях местных Советов депутатов, и еще 8 назначает Президент.







О том, как сегодня проходили выборы в верхнюю палату парламента, картину дня по регионам страны собрал наш корреспондент Евгений Горин.





В Минске избраны сенаторы



Сегодня тот самый день, когда депутаты местных Советов становятся избирателями. Изучают, обсуждают кандидатуры на сенаторские портфели. В белорусском парламенте Совет Республики - важнейший элемент. Люди сюда приходят с серьезным жизненным и профессиональным опытом. Они уже, как правило, заслужили авторитет и уважение в обществе своим трудом и достижениями. Как хирург-трансплантолог Олег Руммо. Для него это уже очередной срок в кресле сенатора.



25 % сенаторов от Минска - женщины





Впрочем, он единственный от Минска из предыдущего состава. Для большей части избранных сенаторов Совет Республики - новое место работы. Восемь человек, которые будут представлять столицу в седьмом созыве, - хороший пример представительной демократии. Экономика, юриспруденция, образование медицина. Плюс это на 25 % женские лица. Гендерное разнообразие тоже важно. На востоке страны, в Могилеве, подобрался чисто мужской состав. Все восемь избранников на хорошем счету как у себя в регионе, так и на уровне республики. Это и банковская система, и образование, медицина и промышленность. Есть крепкие хозяйственники. Олег Портник - руководитель крупнейшего в области совхоза "Доброволец". Почти 40 лет трудится на земле.





Все кандидаты от Гродненской области беспартийные

Могилевская область - это восток страны, а Гродненская - запад, противоположное направление. Однако видение дальнейшего развития регионов и страны в целом совпадает. У аграриев это особенно заметно. Избранные сегодня в Гродно сенаторы делают акцент на росте зарплат белорусов в малых городах, сельской местности, создании новых рабочих мест. Еще Гродно запомнится модным ящиком для голосования - из прозрачного стекла. В Могилеве, например, было матовое.







Избрание сенаторов от Минской области состоялось в Молодечно

Участие в процессе приняли 620 депутатов. Больше было только в Витебске - 621. Просторный зал вместил и такое представительное собрание, и помог соискателям на кресла сенаторов донести свои программы и намерения. Выборы в Совет Республики прошли во всех областях Беларуси. К своим обязанностям сенаторы приступят 6 декабря. Впереди заключительная часть избирательной кампании в парламент.





12 ноября - досрочное голосование по избранию депутатов Палаты представителей