В Беларуси прошли учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020"

На неделе в Беларуси прошло командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Такие маневры проходят с 2012 года на территории одной из стран организации. В нынешнем учении приняли участие более 900 человек, задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, беспилотники и авиация. Одна из целей операции - совершенствование боевой слаженности контингентов, а также укрепление взаимопонимания между ними.

По замыслу учения, коллективные миротворческие силы организации провели санкционированную Советом Безопасности ООН операцию на территории условного государства, с целью контроля соблюдения противоборствующими сторонами соглашений по прекращению огня. К слову, на этой неделе так же стало известно, что уже скоро белорусские миротворцы смогут выполнять миссии под эгидой ООН. О перспективах развития миротворческих сил в рамках ОДКБ и итогах учения - в нашем следующем материале.



По замыслу учения еще год назад в условной стране вновь возникли предпосылки к эскалации ситуации: активизировалась деятельность радикальных националистических организаций, имели место захваты госучреждений, погромы, принудительные выселения этнических меньшинств. В таких условиях президиум страны обратился к международному сообществу с призывом ввести в страну миротворческий контингент.





Для понимания - выше перечисленное - лишь малая часть теоретического замысла миротворческого учения ОДКБ

Тем не менее, каждый пункт соответствует современным вызовам. Уже дальше миротворческая операция начинает разворачиваться с практической точки зрения и, к счастью, на военном полигоне.Считанные секунды до старта маневров. Исходя из сложившейся обстановки, принято решение на совместное выполнение задачи по сопровождению колонны с гуманитарным грузом миротворческими подразделениями.За моей спиной сейчас проходит автоколонна под прикрытием миротворцев. Отметим, что сопровождения грузов - эта одна из основных функций данного подразделения, поэтому на нынешнем учении этому аспекту придали особое значение.

В составе колонны БТР-80, отделение стрелков-зенитчиков "Игла", мобильный зенитно- артиллерийский комплекс 2К20, группа специального назначения внутренних войск МВД на двух бронеавтомобилях "Лис", а также бронемашины "Тигр", "Тайфун" под прикрытием Ми-24.

При подходе колонны Коллективных миротворческих сил к водной преграде, ударный беспилотник экстремистской группировки наносит удар по наплавному мосту

Решение принимают незамедлительно – пройти реку на БТРах и прикрыть инженерные подразделения, чтобы восстановить мост.

Тем временем в результате разрыва ракеты произошло возгорание нефтяной станции. Командование миротворческих сил информирует местные органы МЧС о возгорании. К слову, организация взаимодействия между различными ведомствами - важнейшая задача гуманитарных миссий.

Миротворческий контингент, это не только военные, но и подразделения МВД и МЧС. Вот сейчас за моей спиной спасатели прибыли на место чрезвычайной ситуации.

На нынешних маневрах спасателям пришлось ликвидировать возгорания, возникшие в ходе боевых действий, химическую аварию. Здесь были отработаны вопросы оказания помощи населению.

При планировании операции руководство учитывало опыт участия воинских контингентов в миротворческих операциях в зонах вооруженных конфликтов в различных уголках планеты

Наблюдательный пункт, это глаза и уши учения, откуда руководство маневров может смотреть за всеми точками действий. Предлагаю посмотреть. За нынешними учениями наблюдали Генеральный секретарь ОДКБ, министр обороны Беларуси, командующий объединенным штабом организации, а так же военные атташе.Один из ключевых эпизодов учения – освобождение города от сепаратистов. После того, как поступило сообщение о захвате, на помощь гражданским выбыли миротворческие силы России и Беларуси. Вот наши ребята едут на БТРах.Белорусский миротворец Илья Бахер был одним из тех, кто блокировал район с незаконным вооруженным формированием. Говорит, тяжело в учении, легко в операции.

Еще один их эпизодов, который не оставил равнодушными наблюдающих и журналистов, - это розыгрыш эвакуации

Миротворцы на высоте нескольких десятков метров висят на тросе. Среди них и Анастасия Смирнова – единственная девушка-миротворец среди белорусского контингента. Штурм зданий, транспортировка грузов, помощь гражданским. Многие элементы миротворцы успели отработать на полигоне Лосвидо. С учетом же того, что это коллективное учение стран ОДКБ, то здесь достигли еще одну важную цель – совместная работа.Руководство маневров высоко оценило действия миротворческого контингента в целом. Вместе с тем министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что наша страна реализует миролюбивую политику и не раз становилась площадкой для переговоров конфликтующих сторон.

Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси:

"Учение проходило на фоне непростой обстановки в отдельных странах и регионах. К сожалению, мы постоянно становимся свидетелями появления новых рисков и вызовов для мира и безопасности. В этих условиях особенно важна консолидация усилий союзников, международных и региональных организаций".

Нынешнее учение выдалось и громким на заявления. Так российская сторона подняла вопрос о введении в миротворческий контингент медицинских подразделений.Тем временем Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал о том, что уже скоро белорусские миротворцы смогут выполнять миссии под эгидой ООН.

Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Большая работа произведена с соответствующими подразделениями секретариата ООН, мы там получили поддержку и сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства, нашей правовой базы именно под стандарты ООН. Я думаю, что в этом году мы завершим эту работу и уже в следующем году приступим к корректным переговорам по включению миротворческой миссии ООН".