В Беларуси простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным

Человек-легенда, пример для подрастающих поколений, настоящий патриот своей Родины. Сегодня Беларусь простилась с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. Церемония прошла в Центральном доме офицеров - цветы и венки возложили представители политической элиты, различных министерств и ведомств, общественных организаций и простые люди. Василий Сергеевич Мичурин прошел две войны - советско-финскую и Великую Отечественную, участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за Кенигсберг и дошел до Берлина.





Василий Сергеевич Мичурин является почетным офицером 120-й гвардейской механизированной бригады и навечно вписал свое славное имя в ее историю. Звание Героя Советского Союза он получил еще в советско-финскую войну, когда сутки удерживал оборону и, перебегая от пулемета к пулемету, отбивал атаки врага. Среди его наград - два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой и второй степеней, медаль "За боевые заслуги". Воспитал поколения детей, внуков и правнуков.