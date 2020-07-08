В Беларуси проведено 1 087 245 тестов на COVID-19, выписаны 52 854 пациента

Новые данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 52 тысячи 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 64 тысячи 224 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 миллион 87 тысяч 245 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.