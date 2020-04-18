В Беларуси проведено более 92 000 тестов на COVID-19

Официальные данные Минздрава. В Беларуси проведено 92 709 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах. На стационарном лечении находятся 3 282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении пятисот десяти проводится уточняющая диагностика. Часть находится на амбулаторном лечении. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.