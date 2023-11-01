В Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма

На территории Беларуси проводится проверка системы реагирования на акты терроризма. Мероприятие продлится до 3 ноября - под руководством Госсекретариата Совета Безопасности. Запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности. Возможно временное ограничение движения по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, также применение имитационных средств поражения в учебных целях.