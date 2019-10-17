В Беларуси проводят авиавакцинацию диких животных против бешенства

Безопасность рубежей - это и способность государства позаботиться о том, чтобы поставить заслон такому явлению, как трансграничные заболевания. В их числе, например, бешенство. Инфекция не знает границ, распространяется очень быстро, поэтому для многих стран является проблемой. Чтобы держать ситуацию под контролем, в Беларуси активно вакцинируют диких животных. Для этого в лесах специалисты разбрасывают авиаприманки. Самолеты с лекарством на борту ежедневно обрабатывают почти полторы тысячи квадратных километров леса. Благодаря авиаподкормке за последние 8 лет количество очагов возникновения бешенства диких животных снизилось почти втрое. К ветеринарной экспедиции присоединился Илья Цветков.



Аэродром Хожево в Молодечненском районе. На часах 9 утра. Идет подготовка к выполнению задания. Четыре самолета с вакциной от бешенства для животных на борту отправятся на обработку ближайшего лесного массива.



Павел Фибик проверяет технику перед вылетом. Специалист работает в ветеринарной службе не первый год. Отмечает, что авиаподкормка пока самый эффективный способ профилактики опасных заболеваний у диких животных. Лекарство для хищников сбрасывают с высоты в виде съедобных капсул.



В каждый самолет помещают в среднем 15 коробок с кормом. А это около 8,5-9 тысяч брикетов вакцины. Сейчас все самолеты готовы. Экипажи и груз на борту. Поэтому можно начинать полет.











Иммунизация хищников проходит дважды в год

Иммунизация проходит в два этапа. Первый весной, а второй в середине октября. Именно в этот период у хищников брачный сезон - лисы, волки, еноты очень активны, поэтому их проще заинтересовать приманкой.

Александр Ляховский, замдиректора ОАО "Белвитунифарм"

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"Сама приманка - это небольшой брикетик весом от 20 до 30 граммов. Дикое плотоядное животное (лисица или енотовидная собака) находят блистер, прокусывают его и содержимое - живой вирус - попадает в пасть. Таким образом происходит вакцинация животных от бешенства".

Антивирусные бригады сейчас работают в Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областях. Именно в этих регионах случаи нападения зараженных животных фиксируют чаще всего. За один вылет специалисты распространяют авиапрививки на территории в полторы тысячи квадратных километров.

Игорь Дорофейчик, начальник управления контроля за профилактической работой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси:

"Ветеринарной службой проводится особый контроль за данной ситуацией в части домашних животных. Их обязательно прививают платно и бесплатно. Также есть проблемы в дикой природе. Бешенство - серьезная проблема не только для нашей страны. Это заболевание не имеет границ и распространяется очень быстро. Поэтому появился термин - трансграничное заболевание".







Ветслужбы работают в тандеме с лесхозами

Через три недели после обработки территорий к делу приступают работники лесхозов. Специальные отряды отлавливают животных и доставляют в районные ветстанции. Там берут необходимые анализы, чтобы убедиться, что антивирус работает.