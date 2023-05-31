В Беларуси проводят иммунизацию диких животных против бешенства

Иммунизация диких животных в Беларуси осуществляется с целью профилактики бешенства, пишет sb.by со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

"Для этого будут использоваться вакциносодержащие антирабические приманки. Их будут разбрасывать с самолетов", - уточнили в ведомстве.

Приманка весит около 30 граммов и представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета. В состав входят съедобные компоненты кормов, специфические по запаху. Капсула с вакциной заключена внутрь приманки.

Иммунизация в Беларуси проводится уже несколько лет дважды в год. Людям, находящимся в местах проведения работ по разбрасыванию приманок с вакциной, необходимо избегать нахождения в зоне полета самолета во избежание травмирования.

Также специалисты напоминают о важности профилактической вакцинации домашних животных. Она является обязательной для всех собак, кошек и других плотоядных.