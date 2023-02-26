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В Беларуси провожают зиму. Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем
Щедрая блинная неделя. Празднование Масленицы идет по всей стране - белорусы провожают зиму и встречают весну. В столице веселья развернулись в каждом районе. Щедрые гулянья, ярмарка ремесленников и игровые зоны для детей. Это традиционный атрибут подобных мероприятий. Масленица считается самым старинным народным праздником у славян. Обязательный кулинарный символ - это блины. По одному из поверий, если печь на Масленицу блины каждый день, весь год счастье не оставит. Ценителям национальной кухни предлагают десятки разных видов на любой вкус, а также другие блюда и ароматные напитки. Этот день не проходит без народных игр и забав. Участие в них принимают все желающие без исключения, даже самые маленькие гости.
Гости наярмарке делятся впечатлениями:
Заўсёды танцы, смачная ежа, а сёння пякуць і смачныя блінцы. Будзем гуляць, спяваць і танчыць.
Настроение хорошее, весну встречаем, зиму провожаем. С праздником!
Очень нравится, непривычно. Поют хорошо, красиво, много хороших сувениров. Хочется увидеть, как будут палить пугало. И атмосфера хорошая.
Ближе к вечеру кульминация программы: сжигание чучела, которое символизирует собой злые силы.
Прощеное воскресенье
И сегодня в последний день Масленицы православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Праздник предшествует началу Великого поста, который длится около 60 дней. В храмах проходят богослужения с чином прощения: когда по окончании службы священник у клира с поклоном просит прихожан простить его, со словами прощения обращаются и верующие друг к другу.
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