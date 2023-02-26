В Беларуси провожают зиму. Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем

Щедрая блинная неделя. Празднование Масленицы идет по всей стране - белорусы провожают зиму и встречают весну. В столице веселья развернулись в каждом районе. Щедрые гулянья, ярмарка ремесленников и игровые зоны для детей. Это традиционный атрибут подобных мероприятий. Масленица считается самым старинным народным праздником у славян. Обязательный кулинарный символ - это блины. По одному из поверий, если печь на Масленицу блины каждый день, весь год счастье не оставит. Ценителям национальной кухни предлагают десятки разных видов на любой вкус, а также другие блюда и ароматные напитки. Этот день не проходит без народных игр и забав. Участие в них принимают все желающие без исключения, даже самые маленькие гости.