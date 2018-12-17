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В Беларуси пройдет первая электронная ярмарка вакансий

Сегодня в Минске откроется первая электронная ярмарка вакансий. Она позволит соискателям сократить время поиска работы. Онлайн можно трудоустроиться, ознакомиться с вакансиями и условиями, которые предлагает наниматель, отправить резюме и получить консультацию. Первыми в электронной ярмарке вакансий поучаствуют пять минских предприятий: метрополитен, авиакомпания "Белавиа", Минский моторный завод, МЗОР и Минское городское управление МЧС. Они предложат 369 вакансий.

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