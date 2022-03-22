3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси пустующих и ветхих домов на 25 % стало меньше
Пустующих и ветхих домов в Беларуси стало на четверть меньше. С момента действия указа № 116 в оборот вовлечено более 3 тысяч гектаров земель. Начальная цена такой недвижимости устанавливается по рыночной стоимости. Если на протяжении нескольких аукционов на дом не найдется покупателей, то продают за одну базовую. Сейчас по стране насчитывается более 7,5 тысячи таких объектов. В собственность дом переходит с момента заключения договора купли-продажи и занятия земельного участка.
Найти объект для покупки можно на сайтах местных райисполкомов. К 1 января следующего года все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все