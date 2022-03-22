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В Беларуси пустующих и ветхих домов на 25 % стало меньше

Пустующих и ветхих домов в Беларуси стало на четверть меньше. С момента действия указа № 116 в оборот вовлечено более 3 тысяч гектаров земель. Начальная цена такой недвижимости устанавливается по рыночной стоимости. Если на протяжении нескольких аукционов на дом не найдется покупателей, то продают за одну базовую. Сейчас по стране насчитывается более 7,5 тысячи таких объектов. В собственность дом переходит с момента заключения договора купли-продажи и занятия земельного участка.

Найти объект для покупки можно на сайтах местных райисполкомов. К 1 января следующего года все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным.

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