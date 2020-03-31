Чтобы мы были в безопасности, они работают круглосуточно. Порой именно в их руках наши жизни. В Беларуси работает около тысячи бригад скорой помощи. Все необходимые средства защиты для медиков и пациентов - костюмы и биокапсулы - есть. Как изменился их привычный режим работы, узнала наша съемочная группа и провела сутки на дежурстве.



Рассказывает Юлия Гризунт.





Особенности работы с контактами первого уровня

22:40. Диспетчерам 11-й подстанции поступил вызов - в районе их обслуживания находится контакт первого уровня пациента с коронавирусом. К нему отправляется фельдшер Руслан Кривица. В его практике это уже второй вызов с пометкой COVID. А значит, пора распаковать защитный костюм.

В машине скорой все необходимое для оказания первой помощи

Фельдшер готов к встрече с любым пациентом. Вне зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой карете скорой помощи есть кислородной ингалятор, а для более тяжелых пациентов - аппарат искусственной вентиляции легких.

Контакты первого уровня везут в больницу просто в маске. Эту пациентку доставят в Боровляны для наблюдения. Все машины, которые перевозят таких пациентов, едут на обязательную обработку.

Дезинфекция одной машины занимает где-то 15 минут. Ее обрабатывают специальным раствором - хлорэкселем. Он убивает все вирусы

После еще 30 минут машина просушивается. За это время раствор окончательно впитывается в поверхности. Медики признаются, дезпроцедуры пусть и отнимают время, но на качестве работы и скорости оказания помощи это не сказывается никак.

Руслан Кривица, фельдшер 11-й подстанции скорой помощи г. Минска:

"Работаем в обычном режиме, сказать, что резкий подъем заболеваемости, я не скажу. Общее колічество вызовов за сутки (это за 24 часа) около 12-16".

На 11-й подстанции работают с пациентами первого и второго уровня. Реально инфицированных забирают фельдшеры только одной столичной подстанции – 9-й. На ней сосредоточены все биобоксы для переноски пациентов с COVID.

Все вызовы по COVID считаются экстренными - бригада выезжает в течение нескольких минут. Пациентов госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза. И коронавирус не единственная инфекция, при которой нужны такие тщательные меры предосторожности.

В Беларуси дежурит 888 бригад скорой помощи