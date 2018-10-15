В Беларуси работает программа "Семья каждому ребенку" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Кооперация государства, некоммерческой организации и частного сектора, причем не только в нашей стране, но и во всем постсоветском пространстве. Проект "Семья каждому ребенку", который был запущен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), реализует самую главную ценность в жизни - право на семью. В Беларуси более 10 тысяч детей воспитываются в домах-интернатах. И половина из них имеют диагноз. Задача номер один - вернуть их в объятия тех, кто сможет, а главное знает, как помочь. А также поддержать семьи, которые впервые столкнулись с вызовом судьбы. О том, как помогают тем, кто особенно в этом нуждается, репортаж Нины Можейко.

Ему 6. Но он не может уверенно стать на ноги или побегать с мальчишками во дворе. У Леши ДЦП. Диагноз из трех букв, которые, к счастью, не стали для него заглавными. Его опора не только стенка, а вот эти люди, семья: мама и папа, брат и сестра.

Мальчик родился перспективным. Но в 6 месяцев не сел, потом не пополз, не пошел к году, за ним тянулся длинный шлейф из не.

На помощь пришли и специалисты из центра раннего вмешательства. Так семья Носаль оказалась под крылом и Детского фонда ЮНИСЕФ. Но так бывает не всегда и не у всех. В Беларуси около 10 тысяч детей-сирот. И почти половина из них имеют физические и психологические нарушения развития. Особенная категория - воспитанники интернатов - основная целевая аудитория проекта "Семья каждому ребенку".

Именно наша страна сделала первые шаги на пути к отказу от стационарных учреждений интернатного типа на постсоветском пространстве. И первой внедрила целую программу плавного перехода без резких движений. Только за последние 10 лет число интернатов, в которых воспитываются дети-сироты, сократилось с 79 до 35. В проекте "Семья каждому ребенку" участвует 9 по всей стране.

Проект национальный во всех смыслах. Каждый страновой офис ЮНИСЕФ работает в кооперации с государством. В таких вопросах нужен командный подход. За благое дело взялись все - государство, некоммерческая организация ЮНИСЕФ и частный сектор. Пример такого партнерства уже положительно сказывается даже спустя год после запуска благотворительной программы.

Работает алгоритм: даже микропомощь одного человека, но на регулярной основе, приведет к макрорезультатам. Помочь можно даже с помощью мобильного устройства. Такая форма благотворительности - международный стандарт.