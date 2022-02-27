В Беларуси работают 217 участков закрытого типа в больницах, санаториях, военных частях

По стране сегодня работает и 217 участков закрытого типа в больницах, санаториях, военных частях.И, конечно, возможность есть проголосовать на дому. Правда, позаботиться об этом нужно было заранее. Заявки участковые комиссии принимают до 18:00. За тем, как голосуют в регионах, расскажет

Андрей Ястребов.

Гомельский областной кардиологический центр. Около 4 тысяч операций ежегодно на сердце и сосудах. А значит, тысячи спасенных жизней. Ежегодно отделения обновляются современным оборудованием. Кстати, в пандемию здесь не снижали объемов хирургической помощи. Тем, кто оказался в стационаре в день референдума, уделяется особое внимание. Здесь работает так называемый закрытый участок. Также члены участковой комиссии приходят и в палаты к пациентам. Важен каждый голос.

Я голосую за нашу Беларусь, за чистую, светлую Беларусь, за мир на земле, чтобы никогда не было войны, чтобы никогда не повторилось у нас то, что сейчас у наших соседей. Все помнят Великую Отечественную войну, все эти ужасы, страхи, чтобы никогда такого не было. Всегда было мирное небо над головой. Вот за это я и голосую".

"Я голосую за новую страну, за нашу родную, красивую, честную Беларусь, за все хорошее, доброе, за то, что мы сейчас живем, за наших детей, за наше будущее".

"Я считаю, что это важный день в жизни каждого из нас, в эти сложные времена я думаю, мы все сделаем правильный выбор и покажем свою социальную ответственность. Настала та историческая пора, которая требует изменений"

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А это уже Могилевская область. В регионе - 707 участков, в том числе 32 - в больницах и санаториях.

Вейнянский сельсовет. Именно здесь находится участок для голосования - самый большой в Могилевском районе. Все-таки 6 поселков объединяет. А это свыше 2,5 тысячи жителей. Но возможность проголосовать есть у каждого.

В помощь - мобильная группа. Представители комиссии приедут к каждому, кто сам не смог посетить участок, но оставил заявку. Таким правом сегодня воспользовалась и ветеран труда Тамара Костусева из поселка Губанов. Свыше 40 лет она отработала на тепличном предприятии. В качестве подарка заслуженному человеку - книга о выдающихся людях района. В том числе и о ней.

Председатель Вейнянской комиссии по референдуму № 1:

В доме Дануты Кеды члены участковой комиссии желанные гости. Женщина давно на пенсии, а сейчас еще и здоровье подвело. После болезни тяжело передвигаться. Поэтому и оставила заявку, чтобы не пропустить такой важный для страны момент. А еще и невестка Татьяна неудачно повредила ногу. Вот и воспользовались правом голосовать на дому.

Член участковой комиссии участка для голосования № 65 г. Гродно: