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В Беларуси работают 217 закрытых участков для голосования для граждан, которые не могут посетить участки по месту жительства
По всей Беларуси сегодня работают 217 закрытых участков для голосования - в санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах, а также в воинских частях. Для граждан, которые не могут посетить участки по месту жительства, созданы все необходимые условия.
Корреспондент Николай Скинтиян посетил закрытый участок в Гомеле. Мы находимся на территории Гомельского областного кардиологического центра. Голосование здесь началось уже в 8 утра, всего в нем примут участие около 150 человек.
Основное место для голосования располагается в актовом зале больницы. Для тех, кто физически не может его посетить, предусмотрена переносная урна. Члены участковой комиссии приходят прямо в палаты к пациентам. Важен каждый голос.
Я голосую за нашу Беларусь, за чистую, светлую Беларусь, за мир на земле, чтобы никогда не было войны, чтобы никогда не повторилось у нас то, что сейчас у наших соседей. Все помнят Великую Отечественную войну, все эти ужасы, страхи, чтобы никогда такого не было. Всегда было мирное небо над головой. Вот за это я и голосую.
Я считаю, что это важный день в жизни каждого из нас. В эти сложные времена, я думаю, мы все сделаем правильный выбор и покажем свою социальную ответственность. Настала та историческая пора, которая требует изменений.
Я голосую за новую страну, за нашу родную, красивую, честную Беларусь, за все хорошее, доброе, за то, что мы сейчас живем, за наших детей, за наше будущее.
Даже в условиях стационара члены комиссии отмечают высокую активность голосующих. Стоит отметить, этот участок в областном кардиоцентре - один из 38-ми подобных пунктов для голосования в регионе. Сегодня все они будут работать до 20:00.
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