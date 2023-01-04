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В Беларуси расширен список абитуриентов, которые могут быть зачислены в вуз вне конкурса и без экзаменов

В Беларуси принята новая редакция правил приема в вузы. В частности, расширен перечень абитуриентов, которые могут быть зачислены без вступительных испытаний и списки тех, кого примут вне конкурса. Это выпускники Национального детского технопарка и лицеев при университетах в том случае, если поступать ребята будут по профилю.

Вне конкурса зачислят детей военнослужащих, сотрудников ОВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, воспитанники военно-патриотических клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты.

Упростили сдачу экзаменов для 11-классников - внутренние экзамены по двум предметам совместили с вступительным в централизованный экзамен.

Тесты или задания создаются на основе школьной программы, по структуре и по уровню сложности они будут одинаковые. Все абитуриенты будут сдавать тест по всем предметам, которые они выберут в единый день. Это укорачивает процедуру, у абитуриентов будет время (кто будет поступать), чтобы подготовиться к внутренним экзаменам или ЦТ.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний

И для поступления в этом году каждый абитуриент должен подать характеристику из школы. Это еще одна новация, которая поможет рассмотреть потенциал будущего студента.

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