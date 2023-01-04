В Беларуси расширен список абитуриентов, которые могут быть зачислены в вуз вне конкурса и без экзаменов

Тесты или задания создаются на основе школьной программы, по структуре и по уровню сложности они будут одинаковые. Все абитуриенты будут сдавать тест по всем предметам, которые они выберут в единый день. Это укорачивает процедуру, у абитуриентов будет время (кто будет поступать), чтобы подготовиться к внутренним экзаменам или ЦТ.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний