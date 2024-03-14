В Беларуси расширены возможности для получения молодежью льготных кредитов на покупку потребительских товаров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта подписал указ №95, которым совершенствуется предоставление молодым специалистам и молодежи в возрасте до 31 года льготных кредитов на приобретение домашнего имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В соответствии с документом увеличен максимальный размер кредитования с 5,5 тыс. рублей до 12,2 тыс. рублей. Расширен перечень доступных к приобретению в кредит товаров (теперь он включает все товары белорусского производства).

Право получения кредита распространено на выпускников, самостоятельно трудоустроившихся в сельских населенных пунктах, получивших профессионально-техническое образование, а также добровольно поступивших на военную службу по контракту.

Расширен круг организаций, трудоустройство в которые дает право на получение льготного кредита (в него включены все госорганизации и организации с долей собственности государства 50 % и более процентов).

В то же время усилена ответственность кредитополучателя в случае неотработки обязательного срока по распределению - будет производиться перерасчет размеров процентов за пользование кредитом.