В Беларуси расширили систему безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ

Безналичные жилищные субсидии для частичной оплаты ЖКУ теперь смогут получать белорусы, которые ухаживают за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18-ти лет и стоящие на учете в службе занятости. А также те, кто ухаживает за пожилыми - старше 80-ти лет - либо инвалидом первой группы. Указ накануне подписал Президент Александр Лукашенко.