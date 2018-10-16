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В Беларуси расширят перечень документов, которые разрешат находиться на приграничной территории

В Беларуси расширят перечень документов, на основании которых граждане страны, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, смогут находиться на приграничной территории. Сегодня предложенные нововведения прошли первое чтение в Палате представителей.

Сейчас находиться в погранзоне разрешается только при наличии паспорта.

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