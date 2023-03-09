В Беларуси расширят перечень лицеев, выпускники которых будут поступать в вузы без экзаменов. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на итоговой коллегии Комитета по образованию Мингорисполкома, которая прошла в столичной гимназии № 41, передает корреспондент БелТА.

"Уже с этого года в соответствии с указом главы государства выпускники ряда лицеев учреждений высшего образования имеют возможность без экзаменов при отличной успеваемости - это 8 баллов по всем общеобразовательным предметам и 9 баллов по профильным предметам - поступать в соответствующие университеты без экзаменов. Таких лицеев у нас определено три: лицеи БГУ, Белорусско-Российского университета и Полесского госуниверситета. Мы провели тщательный анализ и видим, что сегодня фактически каждый второй выпускник этих лицеев имеет право без экзаменов поступить в соответствующее профильное учреждение образования", - рассказал Андрей Иванец.

Министр отметил широчайший выбор специальностей, доступный этой категории выпускников. "Фактически данные молодые люди могут поступать без экзаменов на любую специальность, на любой факультет, где профильный предмет является первым для поступления и по нему имеется 9 баллов. Сегодня мы проводим большую работу с родительской общественностью, с самими выпускниками для того, чтобы они могли использовать эту уникальную возможность. Полагаем, после применения данной нормы в этом году мы проведем серьезный анализ и в следующем году разработаем единые подходы для определения перечня данных лицеев и будем расширять данную форму работы", - проинформировал он.