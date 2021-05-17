В Беларуси растет спрос на фермерскую продукцию

Изменения в законодательстве и седьмой декрет, который позволил физическим лицам продавать свою продукцию на рынках без сертификаций, дают возможность насытить рынок теми вещими, которые раньше мы видеть не могли. Это, например, микрозелень, выращенная в домашних условиях, сыры, колбасные изделия, мясные деликатесы.

Во-первых, мы получаем статус юридического лица, мы сможем работать по безналу, можем получить сертификацию нашего товара и продвигать его в торговые сети. Земля всегда накормит, надо просто к ней относиться с уважением и с любовью. И она вам ответит тем же!

Начинали мы с панира, постепенно увеличиваем разнообразие. Сначала были фета и халлуми, а недавно начали изготавливать шевр и белпер кнолле. Людям нравится, люди покупают.