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В Беларуси растет спрос на фермерскую продукцию
Первая органическая продукция, сертифицированная в Беларуси, может появиться осенью этого года. Как рассказали в Миноблисполкоме, многие товары с пометкой "Эко" будут продаваться в том числе и на фермерском рынке, который разместился в торговом комплексе "Валерьяново". Объект новый, и уже сегодня здесь только на первом уровне 140 торговых мест. Фермеры, а также владельцы личных подсобных хозяйств предлагают cыры, творог, масло (все из свежего молока), плюс мясные деликатесы, хлеб, выпечку, а также овощи, фрукты и фитопродукцию. По словам специалистов, спрос на все натуральное и экологическое растет.
Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома: Изменения в законодательстве и седьмой декрет, который позволил физическим лицам продавать свою продукцию на рынках без сертификаций, дают возможность насытить рынок теми вещими, которые раньше мы видеть не могли. Это, например, микрозелень, выращенная в домашних условиях, сыры, колбасные изделия, мясные деликатесы.Среди переработчиков молока и владелец подсобного хозяйства из Молодеченского района Дмитрий Сливец. Бизнес семейный. Одиннадцать коров в среднем дают 35 литров молока в сутки. До конца года планируют увеличить поголовье до ста и расширить площади для выпаса и производства. В планах и переход в статус фермера.
Дмитрий Сливец, глава личного подсобного хозяйства, сыровар: Во-первых, мы получаем статус юридического лица, мы сможем работать по безналу, можем получить сертификацию нашего товара и продвигать его в торговые сети. Земля всегда накормит, надо просто к ней относиться с уважением и с любовью. И она вам ответит тем же!
Ольга Сливец, помощник главы личного подсобного хозяйства, сыровар: Начинали мы с панира, постепенно увеличиваем разнообразие. Сначала были фета и халлуми, а недавно начали изготавливать шевр и белпер кнолле. Людям нравится, люди покупают.
Сегодня в Минской области работают почти 800 фермерских хозяйств. Пятая часть всех аграриев занята животноводством.
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