В Беларуси растет спрос на использование электроэнергии и перевод домовладений на электроотопление

За год в стране принято свыше 17 тысяч таких заявок. Напомним, накануне во время совещания у главы государства Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что с вводом БелАЭС и ростом потребления электрической энергии для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию. Исходя из запросов населения, проходит реконструкция электрических сетей. Немалый спрос на такие услуги отмечен на селе. Там, где нет природного газа и прокладка сетей экономически невыгодна, жители отдаленных деревень получили возможность улучшить свои бытовые условия - главный плюс таких преобразований.

Кроме того, в Беларуси появляется все больше энергоэффективных новостроек. Растет и число ветропарков и солнечных батарей. Подробнее о зеленой энергетике расскажем сегодня в "Главном эфире".

