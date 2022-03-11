В Беларуси растет спрос на рабочие профессии

В Беларуси в банке вакансий растет спрос на рабочие профессии. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. В целом в прошлом году в службу занятости обратились около 150 тысяч человек, из них работу нашли свыше 70 %. Что касается уровня безработицы, то в 2021 году он составил 3,8 %. Поэтому специалисты характеризуют рынок труда как стабильный.



Также растет и число предложений от нанимателей, где нужны продавцы, строители. Сегодня белорусы все чаще ищут работу и через интернет, в том числе заходят онлайн и в республиканский банк вакансий.



Детали у Алины Лаппо. В Беларуси проводится планомерная работа по развитию и поддержке высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. Учитываются и индивидуальный способности, и территориальный разрез. Основной акцент сделан на потребности нанимателя. А ориентир - не просто обучение безработных, а обучение под заказ. Это гарантирует 100-процентное трудоустройство.



За 2021 год порядка 4 тысяч человек направили на обучение. Это почти 6 % от всех нуждающихся в трудоустройстве.



Безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям. Причем часть из них - порядка 10 % - это интегрированные специальности, когда человек получает сразу две или более профессий.



В 2021 году в службу занятости обратилось около 150 тысяч человек. Трудоустроено из них чуть более 70 %

