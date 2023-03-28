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"Хавьер-2" в Беларуси не случился, но непогода сильно разбушевалась
Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, аварии и заносы на дорогах. Последствия снежной стихии сегодня ощутили жители столицы и регионов. Больше всего осадков выпало в Минской области - самые высокие сугробы в Марьиной Горке и Слуцке. А в столице из-за весенней метели и сложных дорожных условий Госавтоинспекция объявила план "Погода". Как энергетики и коммунальные службы справились с природным форс-мажором - Илья Цветков.
Мартовский снег - ньюсмейкер дня
Разгул снежной стихии в столице - ньюсмейкер 28 марта. Предвестники весны - шеринговые самокаты - превратились в сугробы. А дорога на работу для многих стала настоящим зимним квестом. Социальные сети заполнены снежными видео. Снеговики в конце марта - такой хештег не каждый год встретишь в ленте.
Восстановление энергообеспечения
Под тяжестью снега не выдержали линии электропередачи. Более 120 населенных пунктов (преимущественно в Минской области) с утра остались без света. Энергетики экстренно перешли на усиленный режим работы, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий и Червенский районы.
Во всех филиалах у нас организовано необходимое количество аварийно-восстановительных бригад и техники для ликвидации выявляемых повреждений. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей в электрических сетях у нас составляет 53 минуты.
Упавшие деревья как шлагбаум на дороге. Более 20 раз спасатели Минской области выезжали на вызовы по ликвидации последствий снежной бури, оперативно распиливали стволы.
Снежной волной накрыло и дороги. Многие водители не справились с ситуацией, аварий избежать не удалось. В Воложинском районе автобус попал в кювет, пассажиры, к счастью, не пострадали. На МКАД микроавтобус также оказался на боку, многие авто на кольцевой просто занесло. Резкие торможения и несоблюдение дистанции - одни из причин ДТП.
ГАИ дает рекомендации водителям
Чтобы их избежать, от водителей в метель требуется максимальная концентрация. К потере управления может привести любой резкий маневр, когда колеса теряют сцепление по снежной каше.
Водителям следует соблюдать безопасную скорость движения, выбирать достаточный интервал, учитывать состояние проезжей части и также конкретную ситуацию, которая складывается на проезжей части.
Несмотря на то что согласно правилам менять зимнюю резину на летнюю можно уже с 1 марта, учитывая погодные условия, инспекторы рекомендуют не спешить с переобувкой. Ведь правильное и надежное сцепление с дорогой - залог безопасности в пути.
Очистка города - за коммунальными службами
Дорожные службы Минска с самого утра выехали на очистку от снега магистралей. Обработка солью, приведение в порядок остановочных пунктов также в обязательной программе. Сегодня на столичные улицы выехали более 700 единиц техники. В помощь им почти 800 работников.
Было задействовано в ночную смену порядка 10 единиц снегоуборочной техники на территории Советского района. В дневное время сейчас отрабатывается колоннами для расчистки и последующей посыпки противогололедными материалами. Это в первую очередь каркасные улицы, там, где большое скопление транспорта, общественного в том числе.
Пришлось потрудиться и во дворах. Особое внимание обработке реагентами лестниц, пешеходных дорожек, площадок у входов в подъезды. Для очистки проезжей части и парковочных мест - дополнительная спецтехника.
Работает 50 дворников на сегодня плюс ИТР (где-то человек 20). 2 трактора у нас работают на наших участках. У нас три участка, по очереди техника идет и двор за двором отрабатывает, и люди тоже.
Зимний инвентарь пока прятать не стоит. Такой же снежный расклад и на завтра - синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности из-за метели и ветра.
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