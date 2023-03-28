"Хавьер-2" в Беларуси не случился, но непогода сильно разбушевалась

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, аварии и заносы на дорогах. Последствия снежной стихии сегодня ощутили жители столицы и регионов. Больше всего осадков выпало в Минской области - самые высокие сугробы в Марьиной Горке и Слуцке. А в столице из-за весенней метели и сложных дорожных условий Госавтоинспекция объявила план "Погода". Как энергетики и коммунальные службы справились с природным форс-мажором - Илья Цветков.

Мартовский снег - ньюсмейкер дня

Разгул снежной стихии в столице - ньюсмейкер 28 марта. Предвестники весны - шеринговые самокаты - превратились в сугробы. А дорога на работу для многих стала настоящим зимним квестом. Социальные сети заполнены снежными видео. Снеговики в конце марта - такой хештег не каждый год встретишь в ленте.

Восстановление энергообеспечения

Под тяжестью снега не выдержали линии электропередачи. Более 120 населенных пунктов (преимущественно в Минской области) с утра остались без света. Энергетики экстренно перешли на усиленный режим работы, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий и Червенский районы.

Во всех филиалах у нас организовано необходимое количество аварийно-восстановительных бригад и техники для ликвидации выявляемых повреждений. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей в электрических сетях у нас составляет 53 минуты. Дмитрий Королев, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Минскэнерго"

Упавшие деревья как шлагбаум на дороге. Более 20 раз спасатели Минской области выезжали на вызовы по ликвидации последствий снежной бури, оперативно распиливали стволы.

Снежной волной накрыло и дороги. Многие водители не справились с ситуацией, аварий избежать не удалось. В Воложинском районе автобус попал в кювет, пассажиры, к счастью, не пострадали. На МКАД микроавтобус также оказался на боку, многие авто на кольцевой просто занесло. Резкие торможения и несоблюдение дистанции - одни из причин ДТП.

ГАИ дает рекомендации водителям

Чтобы их избежать, от водителей в метель требуется максимальная концентрация. К потере управления может привести любой резкий маневр, когда колеса теряют сцепление по снежной каше.

Водителям следует соблюдать безопасную скорость движения, выбирать достаточный интервал, учитывать состояние проезжей части и также конкретную ситуацию, которая складывается на проезжей части. Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Несмотря на то что согласно правилам менять зимнюю резину на летнюю можно уже с 1 марта, учитывая погодные условия, инспекторы рекомендуют не спешить с переобувкой. Ведь правильное и надежное сцепление с дорогой - залог безопасности в пути.





Очистка города - за коммунальными службами

Дорожные службы Минска с самого утра выехали на очистку от снега магистралей. Обработка солью, приведение в порядок остановочных пунктов также в обязательной программе. Сегодня на столичные улицы выехали более 700 единиц техники. В помощь им почти 800 работников.

Было задействовано в ночную смену порядка 10 единиц снегоуборочной техники на территории Советского района. В дневное время сейчас отрабатывается колоннами для расчистки и последующей посыпки противогололедными материалами. Это в первую очередь каркасные улицы, там, где большое скопление транспорта, общественного в том числе. Александр Синевич, заместитель директора УП "Ремавтодор Советского района г. Минска"

Пришлось потрудиться и во дворах. Особое внимание обработке реагентами лестниц, пешеходных дорожек, площадок у входов в подъезды. Для очистки проезжей части и парковочных мест - дополнительная спецтехника.

Работает 50 дворников на сегодня плюс ИТР (где-то человек 20). 2 трактора у нас работают на наших участках. У нас три участка, по очереди техника идет и двор за двором отрабатывает, и люди тоже. Василий Бобрович, директор ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска